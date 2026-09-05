Nieuw initiatief valt bij Willem II-supporters in de smaak: 'Keigezellig'

Normaal gesproken spreken ze af met vrienden in de kroeg, onderweg naar het stadion. Zaterdagmiddag verzamelden Willem II-supporters zich op de Korte Heuvel voor iets helemaal nieuws. De eerste editie van Willem II-Flagday. Onder het genot van livemuziek leefden supporters samen naar de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Excelsior toe.

Het nieuwe evenement is een initiatief van Stichting KingZine en het supporterscollectief Willem II en valt tijdens de eerste editie in de smaak. "Mooi evenement hè, eindelijk een keer in de binnenstad op de Korte Heuvel. En ook een biertje erbij", vertelt een supporter enthousiast.

Voor veel Willem II-fans voelt het evenement als een welkome toevoeging aan de wedstrijddag. "Het is heel erg gezellig en er hangt een goede sfeer", vertelt Jeroen. "Leuk om eerder dan normaal in de stad te zijn. Dat heb ik voorheen wel gemist. Nu sta je hier gezellig met andere mensen."

Volgens Mathijs helpt het weer zaterdag wel een handje mee. "Als het nog iets drukker wordt, wordt er straks misschien ook nog meegezongen. Zo'n hele middag toeleven naar een wedstrijd is mooi. Zeker voor herhaling vatbaar."

Ook bij Kees bevalt het nieuwe concept. Hij gaat voor de wedstrijd normaliter met mijn vrouw winkelen in de stad. En dat hoeft hij deze zaterdag niet te doen.

Vrienden Tijn en Jens vinden het "keigezellig" in de stad. Hun verwachting voor de wedstrijd is duidelijk: "Vanavond moeten er drie punten worden gepakt." Of Willem II die drie punten zaterdagavond daadwerkelijk binnenhaalt, zal later blijken.