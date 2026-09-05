RKC Waalwijk wint doelpuntrijke derby tegen NAC Breda

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond in eigen huis met 4-2 gewonnen van NAC Breda. Het doelpuntrijke duel in het Mandemakers Stadion leverde een spannende strijd op, waarbij Thijs van Leeuwen, Faissal Al Mazyani en Jordy de Wijs scoorden voor de thuisploeg. Mohamed Nassoh was tweemaal trefzeker voor de bezoekers.

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De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en NAC Breda begon met veel actie. Al na vier minuten kreeg Thijs van Leeuwen een kans namens de thuisploeg, maar hij kopte net naast. NAC Breda liet zich in de vijftiende minuut voor het eerst serieus zien met een schot van Moussa Soumano, dat werd gekeerd door RKC-doelman Niek Schiks. Twee minuten later miste Finn Stokkers een kopkans voor de Geelblauwen.

In de 26e minuut kwam RKC Waalwijk op voorsprong. Na een aanval van de thuisploeg werkte NAC Breda de bal ongelukkig in eigen doel: 1-0. Kort daarna kreeg NAC te maken met een flinke tegenslag toen Leo Greiml zijn tweede gele kaart ontving en van het veld moest. Ondanks een paar kansen vlak voor rust bleef de stand 1-0 bij het ingaan van de pauze.

Spanning na rust

Na de hervatting ging RKC Waalwijk op zoek naar een tweede treffer. Thijs van Leeuwen kopte in de 56e minuut de 2-0 binnen. NAC Breda reageerde snel en Mohamed Nassoh bracht vijf minuten later met een doelpunt de spanning terug: 2-1. De Geelblauwen herpakten zich en breidden hun voorsprong in de 75e minuut uit. Faissal Al Mazyani scoorde met een kopbal: 3-1.

In de slotfase bleef NAC Breda vechten. Nassoh maakte zijn tweede doelpunt van de avond in de 83e minuut, door een vrije trap rechtstreeks binnen te schieten: 3-2. Ondanks de druk van NAC sloeg RKC Waalwijk in blessuretijd toe. Jordy de Wijs zorgde met zijn doelpunt in de 93e minuut voor de definitieve beslissing: 4-2.

Volle buit voor Waalwijk

Met deze overwinning blijft de volle buit in Waalwijk. Het thuispubliek vierde samen met de spelers een succesvolle derbyavond. RKC Waalwijk gaat vrijdag 11 september op bezoek bij Jong Ajax. De aftrap in Amsterdam is om acht uur 's avonds.