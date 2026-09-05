Ontsnapte serval en rode lucht: dit gebeurde vandaag

Van een ontsnapte serval tot rode lucht in Brabant. Dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

Vreemde figuren in een boomstam blijken een verrassend natuurfenomeen. Peter Ulijn zag opvallende patronen in de zaagsnede van een omgezaagde boom. Boswachter Frans Kapteijns legt uit dat deze figuren ontstaan door afgestoten takken die binnenin de stam blijven zitten terwijl de boom doorgroeit. Sommige patronen lijken zelfs op een draak. Check het hier.

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Een onterechte politie-inval zorgt voor kopzorgen bij een huisverkoop. Babs Roden uit Helmond zag haar leegstaande ouderlijk huis plots in het nieuws verschijnen na een inval tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt. Het huis staat net te koop en Babs vreest dat potentiële kopers denken dat het om een drugspand gaat."We hebben hier geen drugs, maar iedereen die het nieuws kijkt, denkt nu van wel." Lees haar verhaal hier.

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De Koningin van het Levenslied viert haar verjaardag gewoon werkend. Corry Konings wordt aanstaande dinsdag 75 jaar, maar heeft zelfs op haar verjaardag een optreden gepland. Met tien tot elf optredens per maand draait ze nog altijd volop mee. Haar klassieker 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen' bereikte onlangs tien miljoen streams. "Zolang mijn stemmetje het doet, blijf ik lekker zingen", aldus de Bredase zangeres. Lees hier haar verhaal.

Een spectaculair natuurverschijnsel kleurde vrijdagavond de Brabantse hemel. Van Bergen op Zoom tot Vierlingsbeek was de lucht vuurrood. Weerman Donny de Koning legt uit dat dit komt door een dik pakket hoge bewolking waar de ondergaande zon tegenaan schijnt. "Het is als het ware een enorm oppervlak waar hij dan tegenaan schijnt", aldus De Koning. Zondag en maandag wordt het 23 tot 28 graden, waarna het weer verslechtert. Hier lees je het hele verhaal.

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Een exotische kat zorgt voor toenemende onrust in Tilburg. Serval Django ontsnapte zaterdagochtend opnieuw uit zijn verblijf in de Koestraat, voor de tweede keer sinds mei vorig jaar. Buurtbewoners zijn gefrustreerd en maken zich zorgen. "Het is gewoon een gevaarlijk dier in een woonwijk", aldus een bewoner die zich stoort aan de herhaling. Sinds 1 juli 2024 is het verboden om een serval als huisdier aan te schaffen in Nederland. Lees zijn verhaal hier.