Man zit bekneld tussen omgevallen kraan en boom in Gassel

Een man is zaterdagavond bekneld geraakt tussen een omgevallen kraan en een boom aan de Wijnroemer in Gassel. De kraan viel door nog onbekende oorzaak om en kwam op de boom terecht.

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Hulpdiensten werden rond kwart over acht gealarmeerd voor de man die vast zat. Zowel de brandweer uit Grave als de politie en een ambulance kwamen naar Gassel toe. Brandweerlieden hebben de man uiteindelijk kunnen bevrijden. Voor zover raakte niemand gewond. Onduidelijk is waardoor de kraan heeft kunnen omvallen.