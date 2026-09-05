Grote zoekactie bij water in Waalwijk

Hulpdiensten zijn zaterdagavond uitgerukt na een melding van een mogelijk persoon te water aan de Westelijke Niedijk in Waalwijk. Een omstander had langs het kanaal een tas met verschillende spullen gezien en vertrouwde de situatie niet.

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De brandweer van Waalwijk kwam ter plaatse met een tankautospuit en een hoogwerker. Ook het oppervlaktereddingsteam van de brandweer Sprang-Capelle en duikers van de brandweer uit Den Bosch werden opgeroepen. Ondertussen stond een ambulance langs het water klaar.

Tijdens de zoekactie vond de politie de tas langs de waterkant. Verdere aanwijzingen dat iemand het water in was gegaan, werden niet gevonden. Na enige tijd werd daarom besloten de zoekactie te beëindigen. Agenten hebben de tas meegenomen. Zij onderzoeken of die naar de eigenaar kan worden teruggebracht.