Willem II verliest thuis met 0-3 van Excelsior

Willem II heeft de thuiswedstrijd tegen Excelsior zaterdagavond niet in winst weten om te zetten. In het Koning Willem II stadion verloren de Tricolores met 0-3 van de Rotterdammers en blijven daardoor op 1 punt uit de eerste vier wedstrijden in de Eredivisie staan.

De eerste twee doelpunten voor Excelsior vielen in de eerste helft. In de achtste minuut tekende David Garden voor de 0-1. Rick Meissen maakte de 0-2 in de 34e minuut.

Na de rust probeerde Willem II van alles om te scoren, maar wist de ploeg uit Tilburg het net niet te vinden. Kort voor tijd ramde Irakli Yegoian in de 85e minuut tot overmaat van ramp ook nog de 0-3 binnen.

Door de nederlaag staat Willem II op de voorlaatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het tot nu toe slechter en staat helemaal onderaan met nul punten.