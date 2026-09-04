Bosz over harde overtreding Van Bommel: 'Dit is voetbal, kom op man'

Na de door PSV gewonnen topper gaat het weinig over het voetbal, maar voornamelijk over het moment tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman. Peter Bosz was het eens met de beslissing van scheidsrechter Sander van der Eijk om Van Bommel geel te geven. De coach heeft genoten van de wedstrijd van PSV.

Na de met 1-3 gewonnen topper tegen Ajax het overal eigenlijk alleen maar over Ruben van Bommel. Had hij niet met rood van het veld gestuurd moeten worden na een lompe charge op Aaron Bouwman? Bosz vindt van niet. “Je ziet dat hij de inschatting maakt dat wanneer de bal stuitert, hij ‘m kan wegkoppen. In de lucht ziet hij pas dat Bouwman dichtbij is en draait hij weg om niet met de koppen tegen elkaar te komen. Dan is de impact groot." "Van Bommel heeft gespeeld zoals hij moest spelen: met het mes tussen de tanden. Absoluut. Ik vond hem echt heel sterk spelen, hij verdedigde ook eindelijk mee. Dit is voetbal, jongens. Kom op man." En als de coach zijn speler één advies kon geven, zou het zijn: "Zo doorgaan!"

De buitenspeler zelf zat er wel mee na de wedstrijd. "We hebben met zijn allen feestgevierd en hij zat in een hoekje in de kleedkamer." Voor Bosz was het de eerste keer dat hij won in de Amsterdam ArenA met PSV. “Het is niet dat mijn vrouw nu thuis de vlag heeft uitgehangen, maar ik ben hartstikke blij." De coach is ook blij met de wedstrijd die hij gezien heeft. "Dit was een intense wedstrijd en daar houd ik van." PSV kwam al vroeg op voorsprong, door een doelpunt van Ricardo Pepi. "Die goal was echt geweldig. Ik heb genoten van mijn ploeg. Dat we zo met elkaar kunnen knokken. Ik vond het een echte topper." Toch had het ook de andere kant op kunnen vallen, met name in de eerste helft, vindt ook Guus Til. "Ze hadden best wat kansen." Bosz spreekt zelfs van 'te veel kansen'. "Maar in de tweede helft moest Ajax komen en dat lukte ze niet. Daarbij hebben wij veel kansen in de tegenstoot kunnen ontwikkelen", zegt Til.