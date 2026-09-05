Lezing over Japanse rijstvisjes in Oosterhout

Bij aquariumvereniging De Siervis in Oosterhout geeft Peter Oranje maandagavond een lezing over Japanse rijstvisjes. De avond markeert de start van het nieuwe verenigingsseizoen.

Gevonden voor jou

De lezing draait om het Japanse rijstvisje, ook wel bekend als Oryzias latipes. Deze kleine zoetwatervis uit Oost-Azië is populair in Nederland vanwege zijn kleurrijke uiterlijk en makkelijke verzorging. De laatste jaren zie je deze visjes steeds vaker in aquaria en vijvers.

Er zijn meer dan vierhonderd gekweekte varianten van het rijstvisje. Ze variëren van wit en goud tot oranje en zelfs glanzend blauw of zwart. Tijdens de avond zal Peter Oranje ingaan op de verschillende soorten, vormen en kleuren. Hij legt uit wat ze eten, welke watersamenstelling geschikt is en hoe je ze kunt kweken.

Ruimte voor vragen

De lezing biedt ook ruimte voor vragen en discussie. Het is een interactieve avond waar zowel leden als niet-leden welkom zijn. Naast informatie over de verzorging van de visjes, krijg je ook een kijkje in de variëteiten die beschikbaar zijn.

De bijeenkomst begint om acht uur ’s avonds in Vrije School De Strijene, aan de Ganzendonk 4 in Oosterhout. De ingang bevindt zich aan de zijde van de Lijndonk.