Automobilist rijdt tankzuil omver en zorgt voor ravage bij benzinepomp

Een automobilist heeft zaterdagavond laat een grote ravage veroorzaakt bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. De man reed een complete zuil waar je kunt tanken omver. Een andere man die op dat moment bij die zuil stond om te tanken zag de auto aankomen en kon op tijd weg springen.

Hij raakte niet gewond. De automobilist die de ravage veroorzaakte liet zijn auto achter en nam de benen. Een en ander gebeurde rond kwart voor elf.

Agenten waren snel bij de benzinepomp. Een agent vroeg een voorbijkomende fietser of hij zijn fiets mocht lenen en ging achter de verdachte aan. Het lukte vervolgens de gevluchte bestuurder te pakken te krijgen en aan te houden.

De man is onder meer aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van het ongeval. Na zijn aanhouding is de man nog door medewerkers van de ambulance nagekeken. Het is niet duidelijk of of hij uiteindelijk is meegenomen naar het bureau of dat hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Zowel de auto van de verdachte als de auto van de man die bij de pomp aan het tanken was, zijn door een berger meegenomen.