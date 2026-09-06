Grote hoeveelheid lachgas gevonden, pakketten werden net overgeladen

In twee auto's in Eindhoven heeft de politie zaterdagavond laat een grote hoeveelheid lachgas gevonden. Bij de politie kwam een melding binnen van een verdachte situatie: pakketjes werden van de ene auto in een andere geladen.

Toen agenten onderweg waren, kregen ze te horen van collega's die al bij de auto's waren dat een verdachte de benen nam. Na een korte achtervolging kon deze man worden aangehouden.

Uiteindelijk zijn in de Generalenbuurt in Eindhoven drie verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 19, 21 en 22 jaar.