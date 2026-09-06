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Grote hoeveelheid lachgas gevonden, pakketten werden net overgeladen

Vandaag om 07:00 • Aangepast vandaag om 07:32
In twee auto's werden pakketten met lachgas gevonden (foto: Instagram Politie Eindhoven).
In twee auto's werden pakketten met lachgas gevonden (foto: Instagram Politie Eindhoven).

In twee auto's in Eindhoven heeft de politie zaterdagavond laat een grote hoeveelheid lachgas gevonden. Bij de politie kwam een melding binnen van een verdachte situatie: pakketjes werden van de ene auto in een andere geladen.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen agenten onderweg waren, kregen ze te horen van collega's die al bij de auto's waren dat een verdachte de benen nam. Na een korte achtervolging kon deze man worden aangehouden. 

Uiteindelijk zijn in de Generalenbuurt in Eindhoven drie verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 19, 21 en 22 jaar.

Foto: Instagram Politie Eindhoven.
Foto: Instagram Politie Eindhoven.

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