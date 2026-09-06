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Baldadige jongeren zorgen voor overlast bij school in Vught

Vandaag om 07:30
Een elektrische step werd achtergelaten (foto: Instagram Politie Boxtel-Vught-Gestel).
Een elektrische step werd achtergelaten (foto: Instagram Politie Boxtel-Vught-Gestel).

Baldadige jongeren hebben zaterdagavond rond acht uur aan de Koninginnelaan in Vught voor overlast gezorgd. Dit zowel op het fietspad als op het plein bij de school daar. Een autoband werd op het fietspad achtergelaten en er werden spullen verplaatst. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de jongeren de politie opmerkten, namen ze de benen. De politie geeft aan meerdere jongeren nog te hebben gecontroleerd. Een elektrische step werd door de jongeren in de haast achtergelaten. De eigenaar kan zich melden bij de politie, zo laat ze weten.

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