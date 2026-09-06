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Baldadige jongeren zorgen voor overlast bij school in Vught
Vandaag om 07:30
Baldadige jongeren hebben zaterdagavond rond acht uur aan de Koninginnelaan in Vught voor overlast gezorgd. Dit zowel op het fietspad als op het plein bij de school daar. Een autoband werd op het fietspad achtergelaten en er werden spullen verplaatst.
Toen de jongeren de politie opmerkten, namen ze de benen. De politie geeft aan meerdere jongeren nog te hebben gecontroleerd. Een elektrische step werd door de jongeren in de haast achtergelaten. De eigenaar kan zich melden bij de politie, zo laat ze weten.
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