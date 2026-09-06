Werkzaamheden elektriciteitsnet in Soerendonk

Vanaf 7 september voert Enexis Beheer werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet in Soerendonk. Dit gebeurt om het netwerk te verzwaren en meer transportcapaciteit te creëren. Het werkgebied beslaat diverse straten in het dorp en duurt tot en met 13 november.

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Het werkgebied omvat delen van De Pompers, Heuvel, ’t Winkel, Van Schaiklaan en Dorpsakkers. Het tracé is op een kaart groen gemarkeerd. Het project start op 7 september en zal naar verwachting tot en met 13 november duren. Eventuele onvoorziene omstandigheden kunnen deze planning beïnvloeden.

Overlast zoveel mogelijk beperkt

Bewoners van de genoemde straten kunnen vanaf maandag werkverkeer in hun straat tegenkomen. Hoewel de werkzaamheden soms voor overlast kunnen zorgen, doet Enexis er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Aanwonenden ontvangen vooraf nog een brief met meer informatie over het project.

De aanpassingen aan het elektriciteitsnet zijn belangrijk voor de toekomst, omdat het netwerk steeds meer belast wordt. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van Enexis Beheer.