Halfjaar na herseninfarct kan Tibbe (17) alweer veel, maar hij wil meer

Een half jaar geleden veranderde het leven van de toen nog 16-jarige Tibbe Stribos uit Vught volledig. Hij kreeg een herseninfarct, waarvan de oorzaak nog altijd onbekend is. Sindsdien staat zijn leven in het teken van revalideren. “Ik wil alles uit mijn herstel halen wat mogelijk is.” Over twee weken wacht een grote uitdaging: samen met zijn fysiotherapeut doet hij mee aan een 1/8 triatlon.

Alle onderdelen gaat hij samen afleggen met een buddy, zijn fysiotherapeut Jan Willem Smaling zwemt, fietst en loopt met Tibbe mee. Het lastigste onderdeel gaat het hardlopen worden, vertelt Jan Willem. “Op dit moment kan hij nog niet hardlopen. Je merkt dat de beweging nog onwennig is voor hem en dat hij heel erg zoekende is naar het juiste ritme." Speciale loopband

Bij binnenkomst van het revalidatiecentrum, staat Tibbe op een speciale loopband. Hij is aan het warmlopen om zo aan zijn oefeningen te beginnen. Hij is in een tuig gehesen en een speciaal systeem in het apparaat analyseert zijn bewegingen. “Ik ga zo het hardlopen oefenen.” Iets wat een half jaar geleden niet als oefening, maar gewoon als normaal onderdeel van zijn dag werd beschouwd. Voor het herseninfarct was Tibbe een fanatieke sporter met een enorme passie voor voetbal. Zes keer in de week stond hij op het voetbalveld bij Zwaluw VFC. Als rechtsachter verdedigde hij zijn team in de wedstrijd.

“Achter de schermen hebben we hard gehuild.”

De vader van Tibbe, Igor, kijkt toe hoe zijn zoon de oefeningen uitvoert. “Een kind van 16 hoort geen herseninfarct te krijgen”, vertelt hij. De emotie in zijn stem is te horen. “In eerste instantie geloof je ook niet dat het gebeurt, je ontkent het. Toen Tibbe werd afgevoerd met de ambulance en in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, kwam het héél hard binnen.” Hij voegt toe: “Als ouders ga je gelijk op de automatische piloot. Je probeert zo goed mogelijk voor hem te zorgen en er voor hem te zijn. Ook hebben we geprobeerd om altijd positief en realistisch tegenover hem te zijn, om hem gemotiveerd te houden en ook om hem te steunen waar dat mogelijk is. Maar achter de schermen hebben we hard gehuild en veel verdriet gehad.” Enorme doorzetter

Na vijf dagen per week revalideren kan hij inmiddels weer praten, (trap)lopen en met zijn linkerarm een glas oppakken om eruit te drinken. Maar er is nog een ander bijzonder doel dat hij heeft: op 19 september de 1/8 triatlon te doen. Dat betekent 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. We gaan nu nog een paar weken oefenen, want elke keer zien we een verbetering; Tibbe is een enorme doorzetter en als hij een doel voor ogen heeft, gaat hij dat halen ook, dus ik heb alle vertrouwen in hem”, zegt zijn fysio. Naast het behalen van de finish, hoopt Tibbe vooral ook om geld op te halen voor het Daan Theeuwes Centrum en voor de Hersenstichting. “Ik wil iets terug doen. Alle mensen hier hebben zoveel voor mij gedaan en betekend. Ze hebben mij altijd toegejuicht en vertrouwen in mij gehad. Ik wil een steentje bijdragen aan het centrum, zodat mensen die ooit hetzelfde overkomen als ik, dezelfde goede zorg krijgen als die ik heb gehad.”