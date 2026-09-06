Vrijwilligers plukken ongeveer 400.000 dahlia's voor één corsowagen
Traditiegetrouw worden voor één praalwagen voor het bloemencorso in Zundert vele duizenden dahlia's gebruikt. Komen die van de bloemist op de hoek? Zeker niet. Het zijn vrijwilligers die wekenlang het veld in gaan om de bloemen te plukken. Omroep Brabant ging tijdens het plukken langs op het bloemenveld van buurtschap Raamberg in Rijsbergen, vlak bij Zundert.
Op het veld staan ruim 21.000 knollen, verdeeld over 21 soorten. De dahlia's worden stuk voor stuk met de hand geplukt. "We hopen altijd op ongeveer duizend kisten, met gemiddeld vierhonderd bloemen per kist", vertelt Martijn Jacobs van buurtschap Raamberg. Daarmee wordt de basis gelegd voor de kleurrijke creaties die zondagmiddag door de straten van Zundert trekken.
Een van de plukkers is Yvonne. Zij is al heel wat jaren van de partij. "De bloemen zijn dit jaar erg mooi. Er zijn weinig geelkoppen." En dat is fijn, want ze zoeken juist naar egale bloemen. Een bloem met een gele knop kunnen ze niet gebruiken.
Ook Henny plukt maar wat graag mee. "De gezelligheid en de sfeer maken het leuk", vindt ze. Dat beaamt ook Yvonne. "Dan sta je weer naast die, dan weer naast die. Je staat nooit een hele ochtend naast dezelfde persoon te plukken."
Wekenlang zijn de vrijwilligers aan het plukken op het bloemenveld van de buurtschap. "De dahlia is niet voor niets dé bloem van het corso", weet Martijn. "Na het plukken blijft de bloem nog lang goed en ze zijn makkelijk te verwerken. We steken er een spijkertje doorheen om 'm aan de wagen te bevestigen."
Het eindresultaat, de praalwagen van buurtschap Raamberg mét de duizenden dahlia's, is zondagmiddag te zien tijdens de bloemencorso in Zundert. Omroep Brabant zendt de tocht live uit op televisie en op videodienst Brabant+.
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