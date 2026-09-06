Vrijwilligers plukken ongeveer 400.000 dahlia's voor één corsowagen

Traditiegetrouw worden voor één praalwagen voor het bloemencorso in Zundert vele duizenden dahlia's gebruikt. Komen die van de bloemist op de hoek? Zeker niet. Het zijn vrijwilligers die wekenlang het veld in gaan om de bloemen te plukken. Omroep Brabant ging tijdens het plukken langs op het bloemenveld van buurtschap Raamberg in Rijsbergen, vlak bij Zundert.

Op het veld staan ruim 21.000 knollen, verdeeld over 21 soorten. De dahlia's worden stuk voor stuk met de hand geplukt. "We hopen altijd op ongeveer duizend kisten, met gemiddeld vierhonderd bloemen per kist", vertelt Martijn Jacobs van buurtschap Raamberg. Daarmee wordt de basis gelegd voor de kleurrijke creaties die zondagmiddag door de straten van Zundert trekken. Een van de plukkers is Yvonne. Zij is al heel wat jaren van de partij. "De bloemen zijn dit jaar erg mooi. Er zijn weinig geelkoppen." En dat is fijn, want ze zoeken juist naar egale bloemen. Een bloem met een gele knop kunnen ze niet gebruiken.