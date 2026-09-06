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Bloemencorso Zundert trekt veel bekijks: nauwelijks nog een plekje vrij

Vandaag om 13:49 • Aangepast vandaag om 14:06
Bomvolle straat (foto: Floortje Steigenga).
Bomvolle straat (foto: Floortje Steigenga).

Het grootste bloemencorso ter wereld trekt zondagmiddag door de straten van Zundert. Bezoekers van de kleurrijke optocht zoeken al vroeg een plekje langs de route, zodat ze de wagens 's middags goed kunnen zien.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

De straten van Zundert stromen zondag al vroeg vol met bezoekers. Kort na de start van het bloemencorso is er nauwelijks nog een plekje vrij langs de route. Ook de hoofdtribune zit helemaal vol. 

  • De hoofdtribune loopt vol (foto: Floortje Steigenga).
    De hoofdtribune loopt vol (foto: Floortje Steigenga).
  • Bomvolle straat (foto: Floortje Steigenga).
  • Iedereen zit klaar voor de start (foto: Floortje Steigenga).

Buurtschap Molenstraat kan rekenen op opvallende steun langs de route. Langs de route hangen 'Nietes'-posters achter ramen, worden vlaggen gezwaaid en moedigen zelfs de jongste corsofans de wagen WELLES-NIETES aan met zelfgemaakte borden. Zo kiezen steeds meer bezoekers zichtbaar partij in de speelse welles-nietesdiscussie van de buurtschap.

Jonge fans moedigen aan (foto: Manon Snoeren).
Jonge fans moedigen aan (foto: Manon Snoeren).

Guusje (18) uit Klein-Zundert heeft geluk, de ouders van een van haar vrienden hebben een dakterras met perfect uitzicht op de route! "Ik moet wel even smeren zo, maar dit is top."

Guusje heeft de beste plek (foto: Floortje Steigenga).
Guusje heeft de beste plek (foto: Floortje Steigenga).

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