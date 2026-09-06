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Nauwelijks nog een plekje te vinden langs het parkoers van het Bloemencorso

Vandaag om 13:49 • Aangepast vandaag om 14:56
Bomvolle straat (foto: Floortje Steigenga).
Bomvolle straat (foto: Floortje Steigenga).

Het grootste bloemencorso ter wereld trekt zondagmiddag door de straten van Zundert. Bezoekers van de kleurrijke optocht zoeken al vroeg een plekje langs de route, zodat ze de wagens 's middags goed kunnen zien.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

De straten van Zundert stromen zondag al vroeg vol met bezoekers. Kort na de start van het bloemencorso is er nauwelijks nog een plekje vrij langs de route. Ook de hoofdtribune zit bomvol. 

  • De hoofdtribune loopt vol (foto: Floortje Steigenga).
    De hoofdtribune loopt vol (foto: Floortje Steigenga).
  • Bomvolle straat (foto: Floortje Steigenga).
  • Iedereen zit klaar voor de start (foto: Floortje Steigenga).

Buurtschap Molenstraat kan rekenen op opvallende steun langs de route. Overal hangen 'Nietes'-posters achter ramen, worden vlaggen gezwaaid en moedigen zelfs de jongste corsofans de wagen WELLES-NIETES aan met zelfgemaakte borden. Zo kiezen steeds meer bezoekers zichtbaar partij in de speelse welles-nietesdiscussie van de buurtschap.

Jonge fans moedigen aan (foto: Manon Snoeren).
Jonge fans moedigen aan (foto: Manon Snoeren).

Guusje (18) uit Klein-Zundert heeft geluk, de ouders van een van haar vrienden hebben een dakterras met perfect uitzicht op de route! "Ik moet wel even smeren zo, maar dit is top."

Guusje heeft de beste plek (foto: Floortje Steigenga).
Guusje heeft de beste plek (foto: Floortje Steigenga).

Amara (5) legt alle wagens vast met haar fotocamera: "Ik vind het zo mooi met al die kleurtjes en sommige wagens hebben zelfs rook! Ik maak foto's zodat ik het nooit meer vergeet. En dan kan ik ze zo aan papa laten zien, want die duwt de wagen!"

Amara (5) legt alle wagens vast met haar fotocamera (foto: Floortje Steigenga).
Amara (5) legt alle wagens vast met haar fotocamera (foto: Floortje Steigenga).

"Ik heb een plek op de eerste rang", zegt Wil die lekker op zijn balkon staat. "Al bijna tien jaar woon ik hier en sindsdien sta ik hier ieder jaar. Van boven bekijk je de stoet heel anders."

Wil geniet vanaf zijn balkon (foto: Floortje Steigenga).
Wil geniet vanaf zijn balkon (foto: Floortje Steigenga).

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