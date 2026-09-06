Tilburg Trappers wint twee keer in Engeland

Tilburg Trappers heeft in Engeland twee oefenwedstrijden gewonnen. Vrijdagavond versloeg de ploeg Leeds Knights met 1-3 en zaterdag werd Hull Seahawks met 3-5 verslagen. De wedstrijden waren onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe Oberliga-seizoen.

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Het Engelse weekend van Tilburg Trappers was een succes. De ploeg speelde vrijdagavond in Leeds en zaterdag in Hull, waarbij beide wedstrijden werden gewonnen. Tijdens deze oefentrip maakte Trappers in totaal acht doelpunten en liet het zien klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.

De wedstrijd tegen Leeds Knights begon vrijdagavond zonder doelpunten in de eerste periode. Pas in de 38e minuut opende Marco Cavalleri de score met een assist van Phil Marinaccio en Vince van der Reijden. In de laatste periode breidde Trappers de voorsprong verder uit. Marvin Timmer scoorde via een powerplay, waarna Marinaccio zelf ook een doelpunt maakte en de eindstand op 1-3 bracht.

Sterke start in Hull

Zaterdag ging Trappers door met een wedstrijd tegen Hull Seahawks. De ploeg begon sterk en stond na nog geen minuut al op 0-1 dankzij Kobe Roth. In de tweede periode liep Trappers verder uit met vier doelpunten, waaronder treffers van Nardo Nagtzaam en Max Hermens. Hoewel Hull in de slotfase nog tegenscoorde, bleef de overwinning voor Trappers overeind met een eindstand van 3-5.

De Engelse trip had naast de resultaten ook een ander doel. Voorbereiden op het Oberliga-seizoen stond centraal, met focus op het opdoen van wedstrijdritme en het ontwikkelen van teamautomatismen. Het spelen van twee duels kort achter elkaar tegen teams uit de Britse NIHL National Division was hiervoor ideaal.

Na dit succesvolle weekend keert Tilburg Trappers terug naar huis om de voorbereiding voort te zetten. Het Oberliga-seizoen begint binnenkort, en de ploeg lijkt klaar voor de start.