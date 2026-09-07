'Bram Krikke' achter een bureau in de trein: 'Wist niet wat ik zag'

Is dat nou Bram Krikke achter een bureau in de trein?! Kayleegh Beekx uit Eindhoven gelooft haar ogen niet als ze dit weekend om halfeen 's nachts in Breda op de trein stapt. "Ik wist niet wat ik zag", vertelt ze.

Lav Lukač Geschreven door

Samen met haar vriend en een paar vriendinnen gaat Kayleegh zaterdagnacht, na een feestje in Breda, met de trein terug naar Eindhoven. Even na middernacht stapt het gezelschap in de trein. "Heb je gezien dat daar rechts iemand zit met een heel bureau met kabels eraan?", zegt een vriendin tegen Kayleegh. Ze twijfelen even, vanwege de nodige alcohol die ze hebben genuttigd. Maar het is toch echt wat ze zien: er zit inderdaad iemand - die wel erg veel op Bram Krikke lijkt - achter een compleet bureau in de trein. "Best een luxe bureau ook nog", zegt ze nog steeds met enige verbazing in haar stem. "In hoogte verstelbaar, stekkerdozen en oplaadpunten, alles erop en eraan."

"Hij tilde het bureau zo op zijn rug."

De man vertelt het gezelschap dat hij het bureautje via Marktplaats heeft gekocht en het in Rotterdam heeft opgepikt. Hij is dus niet in de trein aan het werk, het bureau moet naar zijn studiootje in Tilburg, op drie hoog. Er is alleen één probleem. Kayleegh: "Hij vertelt dat hij geen fiets én geen auto heeft. En daarom zit hij met het bureau in de trein, moet hij zo door de poortjes op het station in Tilburg en vervolgens met het bureau op zijn rug door het centrum van de stad, om uiteindelijk bij hem thuis te belanden." In Tilburg aangekomen besluit het gezelschap de man op het station een handje te helpen. Hoewel hij die hulp niet echt nodig lijkt te hebben: "Hij tilde het ding zo op zijn rug."

"We zijn er emotioneel bij betrokken geraakt."

En nu willen Kayleegh en 'haar aanhang' eigenlijk maar één ding: "We willen hém vinden en vooral weten hoe het laatste stukje van zijn reis is gegaan. We zijn er emotioneel bij betrokken geraakt." In de hoop dat mensen haar kunnen helpen beschrijft Kayleegh de Bram Krikke look-a-like nog wat beter: "Hij spreekt goed Nederlands, maar het is niet zijn eerste taal. En volgens mij studeert hij rechten in Tilburg."