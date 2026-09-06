Belg (22) opgepakt voor reeks vernielingen in parkeergarage in Tilburg

De politie heeft een 22-jarige man uit België aangehouden voor een reeks vernielingen aan auto's die geparkeerd stonden in de Zwijsen parkeergarage in Tilburg. Dit maakte de politie zondag bekend.

Op 22 en 28 augustus werden tientallen auto's vernield en afgelopen donderdag was het opnieuw raak . De politie kreeg al meer dan twintig aangiftes binnen.

Ramen werden ingeslagen en uit sommige auto's werden spullen gestolen. De politie startte na de reeks vernielingen een onderzoek en riep onder meer getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.

Dit onderzoek leidde naar de 22-jarige verdachte man uit België. Hij is aangehouden en wordt verhoord.