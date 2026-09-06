Het publiek kiest favoriet: deze wagen wint publieksprijs Corso Zundert

Naast de juryprijs wordt tijdens de bloemencorso in Zundert een prijs uitgereikt aan de praalwagen die het meest gewaardeerd wordt door het publiek. Deze prijs gaat dit jaar naar buurtschap Klein Zundert met hun wagen Zielentocht.

Het mysterieuze karakter maakte Zielentocht tot een opvallende verschijning in de optocht. De jury waardeerde de creatie met 496 punten, goed voor de tiende plaats. Het publiek was veel enthousiaster: Zielentocht ging er uiteindelijk vandoor met de publieksprijs.

Bij de bouwers overheersen daarom gemengde gevoelens. "Toch misschien wel een klein beetje teleurstelling dat we van de jury maar een tiende plek hebben gekregen. We wilden graag meerijden voor de prijzen, maar dat is niet gelukt", zeggen twee broers die meebouwden aan de wagen.

Tegelijkertijd is er ook trots. "We hebben in ieder geval alles uitgepakt en ik vind dat we trots mogen zijn op wat we neer hebben gezet." De publieksprijs voelt als een mooie beloning. "Dat is wel een enorme waardering, dus dat is enorm leuk om mee te pakken."