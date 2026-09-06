Iraanse studenten, broer Bolle Jos en bloemencorso: dit mag je niet missen

Goed nieuws voor twee Iraanse studenten aan Fontys Tilburg, de winnaar van het bloemcorso in Zundert en de broer van Bolle Jos die in de rechtbank moest verschijnen. Dit zijn de vijf verhalen die je de afgelopen week gelezen moet hebben.

Twee Iraanse studenten aan Fontys Tilburg krijgen ademruimte. Danial Khan Fini en Athena Taghavi dreigden hun verblijfsvergunning kwijt te raken omdat ze door de oorlog in Iran hun collegegeld niet meer konden betalen. Dankzij een benefietconcert dat 8500 euro opleverde en een betalingsregeling met Fontys mogen ze nu voorlopig blijven. De studenten hebben een restschuld van maximaal 5000 euro, maar hulpverleners Arnie van Veerdonk, Anne Marie Geurts en Betty Millenaar blijven zich inzetten voor een definitieve oplossing.

Lees het hier Danial en Athena uit Iran mogen voorlopig verder studeren in Tilburg

Begraven worden tussen de bomen wint terrein. Op drie Brabantse natuurbegraafplaatsen steeg het aantal uitvaarten van 560 naar 850 in vier jaar tijd. Traditionele begraafplaatsen krijgen daardoor te maken met steeds meer lege plekken. Benno van Erp, beheerder van de algemene begraafplaats in Oss, ziet de velden leger worden: "Elke open plek was vroeger een graf." Natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk breidt uit van 26 naar 40 hectare om aan de vraag te kunnen voldoen. Een plek daar is voor altijd, waardoor nabestaanden nooit grafrechten hoeven te verlengen.

Check hier het verhaal Laatste rustplaats steeds vaker in het bos, begraafplaatsen minder in trek

Buurtschap Stuivezand heeft het Bloemencorso Zundert gewonnen. De wagen Zeespiegel, die de stijgende zeespiegel verbeeldt met rode pionnen die mensen voorstellen, maakte de meeste indruk op de jury met 644 punten. Het is de derde corsozege voor Stuivezand na eerdere winsten in 1975 en 2007. Twintig buurtschappen trokken zondag met hun dahliacreaties door de straten tijdens de jubileumeditie van het grootste dahliacorso ter wereld.

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Harry Leijdekkers (51), broer van voortvluchtige drugscrimineel 'Bolle Jos', blijft in voorarrest. De rechtbank in Rotterdam wees zijn verzoek tot vrijlating af. Het OM verdenkt hem van witwassen van ruim 15 miljoen euro cash, 197 goudstaven en sieraden in Dubai. Zijn advocaat Guy Weski noemde de aandacht voor zijn cliënt "disproportioneel" en zei dat het alleen om de achternaam gaat. "Hij voelt zich een speelbal om zijn broer uit te roken." De afgeketste procesafspraken met justitie kwamen ook ter sprake tijdens de zitting.

Lees hier een analyse Broer van Bolle Jos wil vrijgelaten worden: 'Het is alleen om achternaam'

Een meerderheid van de Bossche gemeenteraad lijkt vertrouwen te hebben in de plannen voor opvang van vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Wel eisen vrijwel alle partijen stevige afspraken over veiligheid. Wethouder Pieter Paul Slikker beloofde dat de gemeente kan ingrijpen bij problemen en de locatie kan sluiten bij ernstige misstanden. De raad vroeg ook aandacht voor spanningen in het dorp. De PVV en Gewoon Ge-dreven blijven zich verzetten tegen de plannen. Op 16 september bespreekt de raad het voorstel opnieuw.