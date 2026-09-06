Navigatie overslaan
Ontdek

Automobilist bewusteloos in auto gevonden na botsing met boom in Oss

Vandaag om 20:03

Een automobilist heeft zondag met zijn auto een boom geraakt op Het Woud in Oss. De bestuurder werd bewusteloos in zijn auto gevonden en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie zegt dat het nog niet duidelijk is of de automobilist eerst onwel werd en daarna tegen de boom tot stilstand kwam met zijn auto, of dat hij eerst tegen de boom reed en daarna onwel werd.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.