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Automobilist bewusteloos in auto gevonden na botsing met boom in Oss
Vandaag om 20:03
Een automobilist heeft zondag met zijn auto een boom geraakt op Het Woud in Oss. De bestuurder werd bewusteloos in zijn auto gevonden en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De politie zegt dat het nog niet duidelijk is of de automobilist eerst onwel werd en daarna tegen de boom tot stilstand kwam met zijn auto, of dat hij eerst tegen de boom reed en daarna onwel werd.
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