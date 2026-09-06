Loes is de snelste ter wereld op het asfalt: 'De risico's zijn we gewend'

Van steppers tot sportievelingen in de rolstoelklasse: het was zondag een drukte van jewelste bij het NK pumptrack in Oss. Bij de BMX’ers was wereldkampioene Loes Henny (16) uit Schijndel de favoriet en ze maakte de hoge verwachtingen waar. “Ik krijg op het asfalt altijd een enorme kick.”

Op jonge leeftijd had Loes al een liefde voor snelheid. Ze wilde het liefst op de motor stappen, maar haar vader raadde eerst een BMX-fiets aan. “Nu tien jaar later doe ik dat nog steeds met veel plezier. Of ik ooit nog voor motorcross kies? Ik denk het niet”, zegt ze lachend op het Urban Ox Park in Oss.

Zo’n drie jaar geleden besloot ze niet alleen heel hard te fietsen op de BMX-baan, maar koos ze ook voor de pumptrack. Dat is een geasfalteerde baan met bulten en scherpe bochten. “Het is allebei op de BMX-fiets, maar qua beleving is het echt iets anders. De baan is kleiner en je voelt veel meer. De pumptrack kun je zien als een kleine, extra technische BMX-baan. Het komt veel neer op pompen, waarmee je je fiets in de bulten duwt.”

In tegenstelling tot op de baan gaat het bij pumptrack-wedstrijden om de tijd. “We gaan niet als groep naar beneden waarin je het opneemt tegen concurrenten, op het asfalt probeert ieder individu de snelste tijd neer te zetten. Ja, het is een sport met risico’s, maar dat zijn we als BMX’ers gewend. We houden van adrenaline, dan kun je vallen. Ik weet wat het is en heb weleens iets gebroken.”

In Oss bleek ze zondag de snelste in de categorie meisjes 15/16 jaar en pakte daarmee voor de derde keer op rij de nationale titel. Niet alleen in Nederland doet ze het uitstekend, ze pakte ook al twee wereldtitels. Om voor de prijzen mee te blijven doen, zoekt ze vaak de parken met pumptracks op. “Zoals in Oss, een hele lekkere baan met mooie bochten. Maar ik kom ook op veel andere plekken, je kunt overal in Nederland trainen.”

Tijdens het NK pumptrack in Oss deden veel, veelal jonge, sporters mee in allerlei categorieën. Loes merkt dat de populariteit van de pumptrack-parken enorm in de lift zit. “Niet alleen voor BMX’ers, maar ik zie bijvoorbeeld ook andere sporters zoals steppers en skateboarders. Het mooie is dat iedereen welkom is, welke passie je ook hebt.”