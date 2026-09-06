Bier, Beatles & the Boss start in Prinsenbeek

Het mannenproject Bier, Beatles & the Boss begint woensdag in Prinsenbeek. Het popkoor d’Accord nodigt geïnteresseerden uit om mee te zingen met nummers van onder andere The Beatles en Bruce Springsteen.

Gevonden voor jou

Het project Bier, Beatles & the Boss richt zich op mannen die willen ervaren hoe het is om in een popkoor te zingen. De deelnemers gaan een tiental bekende nummers instuderen, waaronder Come Together van The Beatles, Glory Days van Bruce Springsteen en Uprising van Muse.

De repetities vinden plaats op woensdagavond van acht uur tot tien uur in De Drie Linden in Prinsenbeek. Het project biedt de mogelijkheid om vrijblijvend mee te doen, zonder verdere verplichtingen. Dansen is niet nodig, alleen zingen staat centraal.

Afsluiting in 2027

Bier, Beatles & the Boss wordt afgesloten met een optreden in het voorjaar van 2027. Dit is een kans voor de deelnemers om hun geleerde zangvaardigheden te laten horen aan het publiek.

Het popkoor d’Accord bestaat al bijna zestig jaar en staat bekend om zijn kwaliteit, gezelligheid en vriendschap. Het koor treedt regelmatig op tijdens festivals en evenementen.

Interesse in deelname? Het koor repeteert elke woensdagavond en nodigt mannen met zangaspiraties uit om zich aan te melden. Meer informatie is te vinden via de website en sociale media van het koor.