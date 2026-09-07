Linkerrijstrook van A2 bij Eindhoven even dicht na ongeluk met twee auto's

De linkerrijstrook op de A2 bij Eindhoven was maandagochtend een tijdje dicht door een ongeluk met twee auto's. De vertraging richting het noorden liep rond kwart voor acht op tot drie kwartier.

De linkerrijstrook werd rond kwart voor acht weer vrijgegeven. Het ongeluk met twee auto's gebeurde tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Het is niet bekend hoe het met de betrokken bestuurders gaan.

Op het moment dat de weginspecteur de A2 aan het vrijgeven was, ging het mis op de N2, de randweg die parallel loopt aan de snelweg. Meerdere auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide rijstroken zijn daardoor dicht. Rijkswaterstaat verwacht de N2 rond half negen vrij te kunnen geven.