Randweg Eindhoven dicht richting Den Bosch na ongeluk

Beide rijstroken van de randweg (N2) bij Eindhoven zijn maandagochtend dicht door een ongeluk. De vertraging loopt vanaf knooppunt Leenderheide richting Den Bosch rond acht uur op tot een half uur.

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Kort voor het ongeluk op de randweg (N2) ging het nog mis op de A2 bij Eindhoven, die parallel loopt aan de randweg. Hier kwamen twee auto's met elkaar in botsing waardoor de linkerrijstrook een tijdje dicht was.

Op het moment dat de weginspecteur de linkerrijstrook van de A2 vrijgaf, gebeurde het ongeluk op de N2. Meerdere auto's kwamen hier met elkaar in botsing. Het is niet duidelijk hoe het met de betrokken bestuurders gaat. Beide rijstroken zijn afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond half negen te kunnen vrijgeven.