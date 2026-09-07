Gemeente Sint-Michielsgestel krijgt kunstwerk van Leon Adriaans

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een kunstwerk van Leon Adriaans gekregen. Het werk is geschonken door Monique Willems, de laatste partner van de Brabantse kunstenaar. De overdracht vond zaterdag plaats in Buitenlokaal Haanwijk, vlak bij het Sterrenbos waar Adriaans woonde en werkte. Het kunstwerk krijgt een plek in de Meander.

Gevonden voor jou

Leon Adriaans wordt gezien als een van de meest opvallende kunstenaars uit Brabant. Hij liet zich inspireren door de natuur, dieren en seizoenen rondom het Sterrenbos en Haanwijk. Dat gebied speelde een grote rol in zijn schilderijen en geschreven werk.

De schenking door Monique Willems, die een groot deel van Adriaans’ nalatenschap beheert, is een bijzondere toevoeging aan de gemeentelijke collectie. Volgens de gemeente is het kunstwerk een waardevol onderdeel van het culturele erfgoed van Sint-Michielsgestel. Het werk blijft zichtbaar in de omgeving die de kunstenaar inspireerde.

Documentaire vertoond

Tijdens de bijeenkomst op zaterdag werd ook de documentaire Eigen Weg van filmmaker Peter Verhoef vertoond. Deze film, eerder uitgezonden in de NPS-serie Het Uur van de Wolf, geeft een indringend beeld van het leven en werk van Leon Adriaans.

Adriaans leefde van 1944 tot 2004 en wist volgens de gemeente als geen ander de ziel van het Brabantse landschap vast te leggen. Het kunstwerk is bedoeld om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met zijn unieke stijl en verbondenheid met Sint-Michielsgestel.