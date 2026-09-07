Lezing in Asten over verhalen achter botvondsten

In Museum Klok & Peel in Asten geeft archeoloog Theo de Jong maandagavond 14 september een lezing over de verhalen achter botvondsten. Hij opent hiermee een reeks lezingen rond de expositie ‘Uitgeleefd! Beesten & Botten uit Brabantse Bodem’.

Gevonden voor jou

De lezing begint om half acht ’s avonds en wordt gegeven door Theo de Jong, archeoloog en zoöloog uit Helmond. Hij is medecurator van de tentoonstelling ‘Uitgeleefd!’, die tot en met 31 maart 2027 te zien is in Museum Klok & Peel. Volgens het museum was De Jongs inbreng cruciaal voor het tot stand komen van de expositie.

De Jong, geboren in Aarle-Rixtel, doet al jarenlang onderzoek naar botvondsten in Brabant. Zijn werk richt zich niet alleen op de vondsten zelf, maar vooral op de verhalen die eraan verbonden zijn. Hij onderzoekt hoe het landschap en de dieren daarin zich hebben ontwikkeld, van miljoenen jaren geleden tot nu. Daarbij maakt hij gebruik van moderne technieken en wetenschappelijke methoden.

Start van lezingenreeks

De lezing van De Jong is de eerste in een reeks van vier avonden die rond de expositie worden georganiseerd. De volgende lezingen vinden plaats op 12 oktober, 11 januari en 15 februari, telkens op maandagavond om half acht. Het museum biedt daarnaast expertmiddagen aan die aansluiten bij het thema.

De tentoonstelling ‘Uitgeleefd!’ geeft bezoekers inzicht in de betekenis van bodemvondsten uit Brabant. Het doel is om de ‘levensverhalen’ achter deze vondsten te onthullen en zo te laten zien hoe het landschap en de dieren daarin door de tijd heen zijn veranderd.