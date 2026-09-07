Militaire oefening Falcon Leap vanaf Eindhoven

Vanaf Vliegbasis Eindhoven wordt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire oefening Falcon Leap gehouden. Transportvliegtuigen en parachutisten trainen samen met internationale partners. De toestellen vliegen lager dan normaal en zijn extra zichtbaar en hoorbaar.

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De oefening Falcon Leap wordt georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Het luchttransport wordt verzorgd door het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht, in samenwerking met buitenlandse partners. Tijdens de oefening worden zowel vracht als parachutisten gedropt.

Vliegbasis Eindhoven speelt een centrale rol in deze internationale training. De militaire toestellen vliegen tijdens de oefening lager dan gebruikelijk, wat zorgt voor meer zichtbaarheid en geluid in de omgeving. Dit laagvliegen is een belangrijk onderdeel van de training voor de vliegers.

De oefening duurt tot en met 18 september en is bedoeld om samenwerking en vaardigheden te verbeteren. Door het trainen van deze essentiële taken worden de militairen voorbereid op toekomstige operaties.

De gemeente en omgeving van Eindhoven zullen de oefeningen waarschijnlijk goed merken door het intensieve gebruik van de luchtruimtes. Dit maakt Falcon Leap niet alleen belangrijk voor de militaire partners, maar ook opvallend voor de bewoners van Brabant.