Bladel stelt subsidie voor vrijwilligersorganisaties vast

Het college van B&W in Bladel heeft nieuwe regels vastgesteld voor een waarderingssubsidie. Vrijwilligersorganisaties zonder eerdere subsidie kunnen hiermee hun actieve leden belonen.

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De waarderingssubsidie is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor kwetsbare inwoners. Het grootste deel van hun medewerkers moet vrijwilliger zijn. De regels werden op 7 juli 2026 door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de organisatie statutair gevestigd zijn in de gemeente Bladel. Ze moet daarnaast als hoofddoel hebben om kwetsbare inwoners in Bladel te ondersteunen. Alle activiteiten moeten bovendien toegankelijk zijn voor anderen dan de eigen leden of vrijwilligers.

Bedrag per vrijwilliger

Het subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag van 150 euro per organisatie, aangevuld met 15 euro per actieve vrijwilliger. Er geldt een maximum van 750 euro per organisatie, waarbij maximaal veertig vrijwilligers meetellen. Het totale budget dat jaarlijks beschikbaar is, bedraagt 9.000 euro. Als het budget niet toereikend is, wordt het aanvullende bedrag per vrijwilliger naar verhouding verlaagd.

Vrijwilligers in het zonnetje

De subsidie is bedoeld om vrijwilligers te waarderen. Organisaties kunnen zelf kiezen hoe ze dat doen. Dit kan bijvoorbeeld met een kerstpakket of door een gezamenlijke activiteit zoals een etentje.

Vrijwilligersorganisaties kunnen de subsidie aanvragen via de gemeentelijke website. Het aanvraagformulier moet vóór 1 november 2026 volledig ingevuld zijn.