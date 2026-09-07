Boxtel doet mee aan suïcidepreventieweek

Van 7 tot en met 13 september is het Wereld Suïcide Preventie Week. Ook de gemeente Boxtel doet mee aan de landelijke campagne 'De vraag stellen kan een leven redden'. Het doel is om signalen van suïcidaliteit te herkennen en gesprekken hierover te stimuleren. In Nederland overlijden dagelijks gemiddeld vijf mensen door zelfdoding.

Gevonden voor jou

De Wereld Suïcide Preventie Week vraagt aandacht voor een onderwerp dat vaak moeilijk bespreekbaar is. In 2024 overleden in Nederland 1.849 mensen door zelfdoding, ruim twee keer zoveel als het aantal verkeersdoden. Daarnaast heeft een groot deel van de volwassenen en jongvolwassenen wel eens aan zelfdoding gedacht. Het herkennen van signalen en het durven stellen van vragen kan helpen om levens te redden.

Veel mensen vinden het lastig om het onderwerp suïcide aan te kaarten. Toch kan een oprechte vraag ruimte bieden voor een gesprek en het zoeken naar hulp. Volgens de campagne is het niet nodig om een professionele hulpverlener te zijn om iets te betekenen. Luisteren zonder oordeel en oprechte aandacht maken vaak al een groot verschil.

Boxtel sluit zich aan

De gemeente Boxtel doet mee aan de landelijke campagne en werkt samen met zorg-, welzijns- en maatschappelijke partners aan suïcidepreventie. Door bewustwording te creëren en signalen op tijd te herkennen, wil Boxtel bijdragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. De gemeente benadrukt dat iedereen een rol kan spelen door zorgen bespreekbaar te maken en hulp te zoeken wanneer nodig.

Training voor meer inzicht

Voor wie wil leren hoe je een gesprek over suïcidaliteit kunt aangaan, biedt 113 Zelfmoordpreventie een gratis online training aan. Deze VraagMaar-training duurt ongeveer 45 minuten en helpt deelnemers om signalen te herkennen, vragen te stellen en te ondersteunen bij het vinden van hulp.

Naast de campagne werkt Boxtel samen met lokale partners aan de invulling van de Wet integrale suïcidepreventie. Hiermee wordt ingezet op bewustwording, samenwerking en het op tijd bieden van steun aan mensen die worstelen met suïcidale gedachten.

Heb je zelf hulp nodig of maak je je zorgen om iemand? 113 Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 113 of 0800-0113. Ook kun je anoniem contact opnemen via hun website.