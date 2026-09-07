Geniet nog even van een zomerse dag vandaag: rest van de week wisselvallig

Met volop zon en temperaturen die maandag lokaal oplopen tot 29 graden begint de week met een zomerse dag. Voor zonaanbidders betekent dit nog even genieten. Even, want de rest van de week wordt het een stuk wisselvalliger. "De temperatuur schiet maandag als een raket omhoog", zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza.

"De wind is naar het zuiden gedraaid en voert hele warme wind richting Brabant", legt hij uit. De maandag begint daardoor in onze provincie met temperaturen van tussen de 15 en 19 graden: "Maar de temperatuur schiet door de matige wind uit het zuiden als een raket omhoog."

"Ik ben vorige week op vakantie geweest in Zuid-Europa en heb een souvenirtje voor jullie meegebracht", zegt de weerman maandag met een lach in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Volop zon

Rond het middaguur kan het al zomers warm worden op veel plekken in de provincie, dat betekent een temperatuur van 25 graden of meer. Er trekken enkele wolkenvelden voorbij, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Maandagmiddag kan het rond Eindhoven en Den Bosch lokaal zelfs 28 of 29 graden worden.

Toch zet deze nazomer niet door, want aan het einde van de middag neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur iets. Droog blijft het maandagavond en -nacht wel, volgens Lafeber.

'10 millimeter regen'

"Dinsdag start de dag met veel bewolking en 's middags komt er een regenzone over Brabant. Op de natste plekken kan wel 10 millimeter regen vallen", zegt Lafeber. Ook de temperatuur zakt tijdens de buien, tot maximaal 16 graden.

De wisselvalligheid zet de rest van de week door. "Woensdag kunnen we flink wat buien verwachten. En met name in het westen van de provincie kan er ook wat onweer bijzitten." Donderdag is de temperatuur met zo'n 20 graden wat stabieler en is er volgens de weerman iets meer ruimte voor de zon.

Vrijdag en zaterdag neemt de wisselvalligheid weer toe. "We moeten gewoon rekening houden met met wat buien", waarschuwt Lafeber.