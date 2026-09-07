Bouw- en sloopafval wordt mobiel gebroken in Helmond

Bij een bedrijf aan de Duizeldonksestraat in Helmond wordt bouw- en sloopafval mobiel gebroken. Dit gebeurt twee werkdagen in de periode van 28 september tot en met 28 december.

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Het gaat om een melding van Klaas Soer Grondverzet B.V., die bij de gemeente Helmond is ingediend. Het bedrijf wil bouw- en sloopafval op locatie laten breken met een mobiele puinbreker. Deze machine maakt het puin kleiner, zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

De werkzaamheden vinden plaats aan de Duizeldonksestraat 10A en duren in totaal twee werkdagen. Het exacte moment binnen de opgegeven periode is nog niet bekend.

De melding valt onder het Besluit bouwwerken leefomgeving en is uitsluitend een kennisgeving. Er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.