Nieuwe bouwkavel gepland aan de Amsteleindstraat in Oss

De gemeente Oss heeft een overeenkomst gesloten voor een bouwkavel aan de Amsteleindstraat 27. Het gaat om de aanleg van een kavel op eigen terrein van de initiatiefnemer, naast een bestaande woning en garage.

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Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Oss een anterieure overeenkomst gesloten met de particuliere eigenaren van het perceel aan de Amsteleindstraat 27. De overeenkomst legt vast hoe de gemeente planologische medewerking verleent aan de ontwikkeling van een bouwkavel en welke vergoedingen de initiatiefnemer daarvoor betaalt.

Deze nieuwe kavel wordt gerealiseerd ten noorden van een bestaande woning en garage. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor alle kosten, waaronder nadeelcompensatie. De overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud zijn zes weken ter inzage bij de gemeente Oss. Hierop kunnen geen bezwaren worden ingediend.