Raamsdonksveer: vergunning verleend voor gevelwijziging en isolatie

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel en verbeteren van de isolatie bij een pand aan de Snoekweg 18-20 in Raamsdonksveer.

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Op 1 september 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten een vergunning te verlenen voor werkzaamheden aan het pand op Snoekweg 18-20 in Raamsdonksveer. Het gaat om het wijzigen van de gevelindeling en het opwaarderen van de isolatie. Deze werkzaamheden vallen onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Belangstellenden kunnen op verzoek de details van het besluit en de bijbehorende stukken inzien bij de gemeente. Voor vragen over de procedure is contact mogelijk via het algemene telefoonnummer van de gemeente of per e-mail.