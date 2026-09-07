Hoogeind zoekt buurtverbinders voor gezellige activiteiten

In Hoogeind worden buurtverbinders gezocht om bewoners met elkaar in contact te brengen. Op dinsdag 22 september is er een kennismakingsavond in woonzorgcentrum Guldenakker.

Gevonden voor jou

Hoogeind wil een buurt worden waar inwoners elkaar ontmoeten en helpen. Daarom werken organisaties als Thebe, Leystromen en Butterfly Effect samen om buurtverbinders in te zetten. Deze buurtverbinders spelen een actieve rol in het organiseren van activiteiten en het bevorderen van contacten tussen bewoners.

Een buurtverbinder kan verschillende dingen doen, zoals een koffieochtend organiseren, een wandeling maken met buurtgenoten of een praatje maken met iemand die daar behoefte aan heeft. Het draait om betrokkenheid en een luisterend oor bieden aan anderen. Ervaring als vrijwilliger is niet nodig, maar een hart voor de buurt wel.

Kennismaking op 22 september

Op dinsdag 22 september is er een kennismakingsavond voor geïnteresseerden. Deze avond vindt plaats van zeven tot negen uur ’s avonds in woonzorgcentrum Guldenakker. Tijdens de bijeenkomst vertellen de betrokken organisaties meer over de rol van buurtverbinders en hoe je actief kunt worden in Hoogeind.

De avond biedt ook een kans om kennis te maken met de initiatiefnemers en andere buurtbewoners. Zo kunnen geïnteresseerden ontdekken hoe ze zelf iets kunnen betekenen voor hun wijk.