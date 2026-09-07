Dak wordt verhoogd en dakkapel geplaatst in Steensel

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het verhogen van het dak en het plaatsen van een dakkapel aan de Doornbocht in Steensel.

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Op 3 september 2026 is door de gemeente Eersel een vergunning verleend voor werkzaamheden aan een woning aan de Doornbocht 2 in Steensel. Het gaat om het verhogen en isoleren van het dak en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Met deze bouwplannen kan de woning worden aangepast voor meer ruimte en betere isolatie. De vergunning heeft als kenmerk 07709212 en is onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure van de gemeente.