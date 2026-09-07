Gemeente Eersel wil recht van opstal vestigen voor Enexis

De gemeente Eersel heeft aangekondigd een recht van opstal te willen vestigen op een klein stuk gemeentegrond nabij de Kerver 10. Dit recht wordt verleend aan netbeheerder Enexis.

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Het gaat om een perceel van 25 vierkante meter met kadastrale kenmerken gemeente Eersel, sectie H, nummer 589. Enexis heeft aangegeven interesse te hebben in dit perceel voor de bouw van een transformatorhuisje. Dit huisje is noodzakelijk voor de energievoorziening in het gebied.

De gemeente Eersel heeft besloten dat er slechts één serieuze gegadigde is voor dit recht van opstal. Volgens de wet mogen transformatorhuisjes alleen door een netbeheerder zoals Enexis gerealiseerd worden. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van het Didam-arrest, waarin de Hoge Raad stelt dat gemeenten mededingingsruimte moeten bieden als er meerdere gegadigden zijn.

Met de vestiging van het recht van opstal draagt de gemeente bij aan de energie-infrastructuur en dient het besluit het algemeen belang. De publicatie van dit besluit is op maandag 7 september 2026 gedaan.