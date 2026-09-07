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Melding voor mobiel puinbreken in Wintelre
Vandaag om 09:54
In Wintelre is een melding gedaan voor het mobiel breken van mengpuin aan de Landsardseweg. De gemeente Eersel heeft aangegeven dat hiervoor geen vergunning nodig is.
De melding voor het mobiel breken van mengpuin aan de Landsardseweg 35 in Wintelre is op 3 september door de gemeente Eersel afgehandeld. Het gaat om een vergunningsvrije activiteit, waardoor er geen bezwaar of zienswijze ingediend kan worden.
Mobiel puinbreken houdt in dat bouw- en slooppuin op locatie wordt fijngemaakt, zodat het hergebruikt kan worden. De gemeente publiceerde de melding om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving.
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