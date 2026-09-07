Seizoenshuisvesting toegestaan op Egeldonkstraat in Zundert

Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor een unit voor seizoenshuisvesting aan de Egeldonkstraat. Het besluit is op 3 september verzonden.

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De vergunning maakt het plaatsen van een unit mogelijk voor tijdelijke huisvesting op het adres Egeldonkstraat 3 in Zundert. Het gaat om een bouwactiviteit en het afwijken van bestaande regels in het omgevingsplan.

Het besluit heeft zaaknummer 0879ZV202600971. De vergunning werd verleend op 3 september 2026 en geldt specifiek voor activiteiten die binnen het omgevingsplan vallen.