Tijdelijke vergunning verleend voor bouwterrein Gummarushofjes Steenbergen

Het college van Steenbergen heeft een vergunning verleend voor het bouwterrein aan de Gummarushofjes. De vergunning geldt van 17 juli 2026 tot en met 17 januari 2028.

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Op 25 augustus 2026 heeft de gemeente Steenbergen een tijdelijke vergunning verstrekt voor het bouwterrein in het centrum van Steenbergen. Het terrein is bedoeld voor de bouw van woningen aan de Gummarushofjes en is geregistreerd onder nummer ZK26002920.

De vergunning heeft een looptijd van anderhalf jaar, tot en met 17 januari 2028. Belanghebbenden kunnen tot 9 oktober 2026 bezwaar maken tegen dit besluit. Het indienen van een bezwaar heeft geen invloed op de uitvoering van het project.