Gemeente Reusel-De Mierden geeft toestemming voor kap twee bomen

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor het kappen van twee bomen aan Vloeieind in Lage Mierde. Het besluit is op 3 september 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen aan Vloeieind 29 in Lage Mierde. Het gemeentelijke kenmerk voor deze zaak is 16676634.

Met het verstrekken van deze vergunning geeft de gemeente aan dat er mogelijk veranderingen in de directe omgeving plaatsvinden. Het besluit ligt zes weken ter inzage.