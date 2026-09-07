Kappen van dode bomen in Heeze toegestaan

De gemeente Heeze-Leende heeft toestemming gegeven voor het kappen van dode bomen aan de Rulselaan in Heeze. Het besluit is genomen op 9 september 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer 512338. De vergunning betreft het verwijderen van houtopstanden op de percelen Heeze A 5950 en Heeze A 5951. Volgens de gemeente gaat het om bomen die dood zijn en daarom gekapt mogen worden.

Het besluit is onderdeel van het onderhoud van de bomen in het gebied. De stukken met betrekking tot de vergunning liggen vanaf 4 september 2026 zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende.