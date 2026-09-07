Navigatie overslaan
Ontdek

Eind zomer rit HWVC in Schijndel op 13 september

Vandaag om 09:59

De gemeente Meierijstad heeft de melding voor de Eind zomer rit van de Historische Werk- en Voertuigenclub HWVC op zondag 13 september geaccepteerd. Het evenement vindt plaats aan de Bunderstraat 6B in Schijndel.

Gevonden voor jou

De Eind zomer rit wordt georganiseerd door de Historische Werk- en Voertuigenclub HWVC. Het evenement zal op zondag 13 september plaatsvinden op het adres Bunderstraat 6B, 5481KD in Schijndel.

De burgemeester van Meierijstad heeft op 3 september besloten de melding voor het evenement te accepteren. Voor vragen over de aanvraag is het zaaknummer MEV-2026-4159 belangrijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.