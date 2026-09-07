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Eind zomer rit HWVC in Schijndel op 13 september
Vandaag om 09:59
De gemeente Meierijstad heeft de melding voor de Eind zomer rit van de Historische Werk- en Voertuigenclub HWVC op zondag 13 september geaccepteerd. Het evenement vindt plaats aan de Bunderstraat 6B in Schijndel.
De Eind zomer rit wordt georganiseerd door de Historische Werk- en Voertuigenclub HWVC. Het evenement zal op zondag 13 september plaatsvinden op het adres Bunderstraat 6B, 5481KD in Schijndel.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 3 september besloten de melding voor het evenement te accepteren. Voor vragen over de aanvraag is het zaaknummer MEV-2026-4159 belangrijk.
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