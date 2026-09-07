Mobiel puinbreken bij Molenhoefstraat in Udenhout gemeld

Bij een locatie aan de Molenhoefstraat in Udenhout is een melding gedaan voor het breken van puin tot granulaat. De werkzaamheden zijn gepland tussen week 40 en 53 van dit jaar.

Gevonden voor jou

Het gaat om het gebruik van een mobiele puinbreker op het adres Molenhoefstraat 15 in Udenhout. De melding is op 1 september gedaan en op 3 september afgehandeld door de gemeente Tilburg.

De mobiele puinbreker wordt ingezet om bouw- en slooppuin ter plekke te vermalen tot granulaat, dat opnieuw gebruikt kan worden. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie dagen duren binnen de aangegeven periode.

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.