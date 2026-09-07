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Bovenwoning in Geldrop wordt gesplitst en verbouwd

Vandaag om 09:59

De bovenwoning aan de Mierloseweg 92 in Geldrop wordt gesplitst in twee woningen. Het bestaande pand wordt daarbij ook verbouwd.

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De omgevingsvergunning voor het splitsen en verbouwen van de bovenwoning is op 2 september 2026 verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo. Het pand aan de Mierloseweg krijgt een nieuwe indeling met twee aparte woningen.

Met deze aanpassing verandert de functie van het pand, wat gevolgen kan hebben voor de omgeving. Het besluit heeft zaaknummer 17713662169 en is volgens de gebruikelijke procedure afgehandeld.

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