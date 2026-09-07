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Nieuwe milieumelding voor wasplaats in Valkenswaard
Vandaag om 09:59
Op de John F. Kennedylaan in Valkenswaard is een melding gedaan voor een nieuwe milieubelastende activiteit. Het betreft een wasstraat of wasplaats bij Detailingmasters.
De gemeente Valkenswaard heeft op 4 mei 2026 een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het bedrijf Detailingmasters wil op de John F. Kennedylaan 54 een milieubelastende activiteit starten. Dit gaat om een wasstraat of wasplaats.
Een melding onder het Bal is enkel een kennisgeving. Tegen zo'n melding kan geen bezwaar worden ingediend. Het aan deze melding gekoppelde zaaknummer is Z-2026-008169.
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