Mobiel puinbreken bij Moerdijkseweg in Zevenbergschenhoek

In Zevenbergschenhoek is een melding gedaan voor mobiel puinbreken bij de Moerdijkseweg. Het gaat om het breken van puin tot granulaat, uitgevoerd met een mobiele puinbreker.

Gevonden voor jou

De melding is op 1 september 2026 geregistreerd en op 3 september afgehandeld door de gemeente Moerdijk. Het werk mag plaatsvinden tussen week 40 en week 52 van dit jaar, met een maximale duur van vier werkdagen.

Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin op locatie fijngemaakt met een machine, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De activiteit heeft het DSO-kenmerk 2026090101337 en zaaknummer Z2026-00022265.