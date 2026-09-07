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Geluidschermen langs A17 bij Standdaarbuiten goedgekeurd
Vandaag om 09:59
Langs de A17 bij Standdaarbuiten komen geluidschermen met tijdelijke inritten en grondkeringen. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor op 3 september de vergunning verleend.
De geluidschermen worden geplaatst in opdracht van Rijkswaterstaat en zijn bedoeld om geluidsoverlast langs de snelweg te verminderen. Het project betreft de locatie Langeweg Zuid, nabij knooppunt Noordhoek.
Naast de geluidschermen worden tijdelijke inritten en grondkeringen aangelegd om het werk mogelijk te maken. De vergunning gaat in na bekendmaking en ondanks mogelijke bezwaren kan de uitvoering starten.
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