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Kunstwerk gepland bij Vrouwenhoflaan in Roosendaal

Vandaag om 09:59

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk in het park naast de Vrouwenhoflaan, Roosendaal en Nispen. De aanvraag dateert van 1 september 2026.

Gevonden voor jou

Op de locatie park naast de Vrouwenhoflaan, in Roosendaal en Nispen, is een vergunning aangevraagd om een kunstwerk te plaatsen. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA050281.

De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken tegen de aanvraag is op dit moment niet mogelijk. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen.

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